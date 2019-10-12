На станции Дивизионной в Улан-Удэ прошёл День призывника

В мероприятии приняли участие 200 человек



В Улан-Удэ на станции Дивизионной прошёл День призывника. Он собрал 200 будущих воинов, которые познакомились с армейскими буднями и бытом военнослужащих.



Цель акции – патриотическое воспитание молодёжи и повышение престижа службы в Вооружённых силах России.



В гарнизонном доме офицеров участников акции поприветствовал руководитель администрации Советского района Максим Базаров.



- Уверен, что все вы хорошо подготовитесь к выполнению своего гражданского долга, - сказал он.



Военные рассказали об истории воинской части и её боевом пути, провели увлекательную экскурсию по территории, музею воинской славы, познакомили с бытом военнослужащих и размещением личного состава, показали боевую технику и оружие, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

