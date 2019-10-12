По Бурятии местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике местами небольшой снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 1-6, по северу и юго-западу до 19-24 мороза, днём 1-6 тепла, местами 3-8 мороза В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 2-4 тепла.

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