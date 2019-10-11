Бурятский театр драмы вернулся с гастролей по Иркутской области

Зрителям представили концертную программу и три разноплановых спектакля



С 29 сентября по 9 октября Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева находился на гастролях по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому округу. В программу гастрольного тура вошли одна концертная программа и три разноплановых спектакля: «Алдар. 9 секунд», автор идеи и режиссёр Саян Жамбалов; «Оройтоһон дуранай охин» по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы», режиссёр Тадас Монтримас; театрализованное интерактивное представление для детей «История одного блогера», режиссёр Сойжин Жамбалова.



После 12-летнего перерыва театр в прошлом году решил возобновить традицию гастролей по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому округу. Тогда гастроли вызвали огромный интерес у зрителей соседних регионов, и было решено их сделать ежегодными.



- География гастрольного тура театра охватила город Иркутск, посёлок Усть-Ордынский, Аларский, Боханский, Осинский и Баяндаевский районы. Спектакли и концертную программу театра везде сопровождали горячие овации, восторженные отзывы зрителей, интерес прессы и отклики в социальных сетях, - сообщают в пресс-службе театра.



Отзыв зрителя:



«Кто-нибудь помнит Алдара Цыденжапова – молодого матроса, спасшего 300 человек, не дав разгореться пожару на эсминце «Быстрый»? 19-летний парнишка из Агинского, нёсший срочную службу на флоте, 9 секунд находился в объятом пламенем машинном отделении, закрывая вентиль трубопровода. Он ценой своей жизни предотвратил страшную аварию на военном корабле и стал Героем России посмертно. Я читала об этом случае тогда, в 2010 году, но не придала ему особенного значения – глупая была, наверное. А тут Бурятский драматический театр приехал к нам в Осинский район со спектаклем «Алдар. 9 секунд» - про того самого Алдара, про его родных и сослуживцев, про решения, которые приходилось принимать совсем юному парню, про переживания его близких. Мы пошли на спектакль всей семьёй. И знаете, это один из лучших спектаклей из всех, что я видела. Трогает куда больше, чем любые фильмы, основанные на реальных событиях. Актёры – молодые ребята – справились отлично, так, что взрослые мужчины, и те не могли сдержать слёз. Даже папа, не любитель всяческих концертов и выступлений и поначалу сопротивляющийся идти, сидел и шмыгал носом».



Завтра, 12 октября, труппа Бурятского театра драмы выезжает в город Санкт-Петербург для участия в Международной театральной олимпиаде. Ранее сообщалось, что театр приглашён на этот масштабный международный фестиваль со спектаклем «Полет. Бильчирская история». 14, 15 октября на сцене Театра юного зрителя имени Брянцева артисты представят постановку петербуржцам и гостям театральной олимпиады.



