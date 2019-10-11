В Бурятии члены ОНК проверили колонию

Осуждённые задали личные вопросы представителям ОНК



Исправительную колонию №8 в Улан-Удэ посетили члены Общественной наблюдательной комиссии в главе с председателем Николаем Ломако. Совместно с помощником начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Виктором Пластининым они провели приём по личным вопросам осуждённых.



Вопросы осужденных касались медицинского обеспечения и условий содержания в исправительном учреждении.



- По факту обращения членами ОНК проведена проверка в ходе, которой нарушений прав и законных интересов осуждённых со стороны администрации, не установлено, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

