В России введут проверку на алкоголизм при получении водительских прав

Также водителей проверят на употребление психоактивных веществ



Будущих водителей ждёт обязательный тест на определение хронического алкоголизма. При его обнаружении человека отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ принят минздравом России и находится на регистрации в минюсте, сообщает «Коммерсант».



Также кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ «употребление психоактивных веществ»: амфетамина, кокаина и других.



Сегодня в ходе медкомиссии водителя осматривают ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра.



Новый приказ согласовывался с МВД.



- Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью. Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители, - отметили в Госавтоинспекции.



