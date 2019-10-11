Также водителей проверят на употребление психоактивных веществ
Будущих водителей ждёт обязательный тест на определение хронического алкоголизма. При его обнаружении человека отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ принят минздравом России и находится на регистрации в минюсте, сообщает «Коммерсант».
Также кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ «употребление психоактивных веществ»: амфетамина, кокаина и других.
Сегодня в ходе медкомиссии водителя осматривают ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра.
Новый приказ согласовывался с МВД.
- Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью. Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители, - отметили в Госавтоинспекции.
В России введут проверку на алкоголизм при получении водительских прав
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