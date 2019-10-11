На острове Комсомольский появится партизанская деревня
На острове Комсомольский стартовали работы по обустройству парка «Патриот». По плану в проект парка входит несколько зон, работы по которым разделены на два этапа.
В 2019-2020 годах будет реализован первый этап. На острове разместят военную технику, установят спортивные площадки, займутся благоустройством. Накануне военнослужащие 36 общевойсковой армии начали завозить плиты под военную технику.
О ходе работ по устройству парка на Комсомольском острове отчиталась на планерном совещании в администрации Улан-Удэ председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
- Вчера у нас прошло совещание по данному вопросу, все мероприятия правового характера урегулированы, заключены договоры, предусмотрено финансирование, - пояснила Светлана Трифонова.
Территория парка составляет 32 гектара и по проекту разбита несколько зон. И самые зрелищные - выставка образцов военной техники и площадка показа вооружения и экипировки военнослужащих. В свободном доступе будут работать волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки.
Отдельное место отводится для площадки под показательные выступления и комплекс «Партизанская деревня». Для тех, кто захочет проверить свою меткость, будет работать интерактивный лазерный тир.
Трасса «Гонка героев» позволит проводить спортивные соревнования. В парке предусмотрена работа кафе и закусочных, сообщает управление по информационной политик Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сначала патриотический парк собирались строить в парке «Юбилейный». Улан-удэнцы выступили против, резко о нововведении отозвалась нынешний замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева. Горожане даже планировали устроить митинг против строительства. После протестов Игорь Шутенков, тогда и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, нынешний мэр, предложил вместе с общественностью выбрать новое место для военного парка.
В Улан-Удэ военные начали обустраивать парк «Патриот»
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