В Бурятии наградили сотрудников Авиалесоохраны

Забайкальской базе авиационной охраны лесов исполнилось 65 лет



Сегодня, 11 октября, 65-летний юбилей отмечает Забайкальская база авиационной охраны лесов. В честь праздника в правительстве Бурятии состоялось торжественное собрание. В нём приняли участие зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, региональные учреждения в области лесных отношений, руководитель АУ РБ «Авиалесоохрана» Григорий Сердюков, члены республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, ветераны лесного хозяйства Бурятии, сотрудники учреждения АУ РБ «Авиалесоохрана»: старшие лётчики-наблюдатели, начальники авиаотделений, инструктора парашютно-пожарной и десантно-пожарной службы, парашютисты-десантники пожарные.



На открытии торжественного совещания юбиляров порадовали поздравительными стихотворениями дети школьного лесничества «Зелёные береты» средней №13. Затем со вступительным словом выступил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



- Сегодня необычный день, сегодня праздничный день. 65 лет назад 7 октября 1954 года было принято решение о создании нашей доблестной Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Прошла эта организация славный, очень большой жизненный путь. В советское время Забайкальская база авиационной охраны лесов стала одной из лучших и на протяжении многих лет занимала первые места в советском союзе. В начале 2000-х годов организация прошла непростой путь и сейчас находится на подъёме. Менялся год, менялись люди, но задача осталась прежней – это тушение сложных пожаров в горной труднодоступной местности и Забайкальская база авиационной охраны лесов справляется с этим достойно, - сказал Пётр Мордовской.



Зампред правительства республики по вопросам безопасности отметил, что, несмотря на очень сложный пожароопасный период, в 2019 году лесники достойно справились с тушением пожаров, в том числе благодаря Забайкальской базе авиационной охраны лесов. Так в Бурятии за пожароопасный период текущего года было зарегистрировано 597 лесных пожаров, территория пройденная огнём составила более 270 тысяч га.



Заместитель начальника ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов» Николай Ковалёв рассказал о поэтапном увеличении количества сотрудников парашютно-десантной пожарной службы на 100 человек до 2021 года. На сегодня в Бурятии числятся 202 парашютиста-десантника.



В заключительной части собрания прошла торжественная церемония награждения работников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Председатель Совета Федерации объявила благодарность руководителю АУ РБ «Авиалесоохрана» Григорию Сердюкову. За высокий профессионализм и многолетний труд ветеранам лесного хозяйства были присвоены почётные звания «Заслуженный работник лесного хозяйства». Почётными грамотами от правительства Бурятии, минтранса, минприроды республики и Народного Хурала были награждены старшие лётчики-наблюдатели, начальники авиаотделений, инструктора парашютно-пожарной и десантно-пожарной службы, парашютисты-десантники пожарные.



