Кроме сына и дочери, у них 4 внука и первый правнук
Отдел по Слюдянскому району службы ЗАГС Иркутской области в зале города Байкальска провёл торжественную церемонию регистрации 50-летия семьи Александра Матвеевича и Евгении Васильевны Задорожиных.
История любви началась, как это было довольно часто в те годы, на танцах. Молодые водитель и учительница начальных классов сразу понравились друг другу, и вскоре он провожал её до дому, и даже на руках мог донести. Прошло романтическое лето, а 1 октября 1969 года появилась счастливая семья Задорожиных.
Жизнь их помотала, но они всё выдержали вместе. Воспитали сына и дочь, сейчас не нарадуются на четверых внуков и первого правнука.
Пролетело 50 лет в согласии и труде: на благо детей, и не только своих. Ведь Евгения Васильевна – педагог с большим стажем; Александр Матвеевич же – всю жизнь за баранкой, и даже на пенсию не хотел уходить, когда время пришло, устроился в службу такси.
Однако перспектива счастливого времяпровождения всё-таки победила и супруги Задорожины оба на заслуженном отдыхе. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Байкальская семья отметила золотой юбилей
Общество, Фото:
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