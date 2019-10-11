В связи с этим некоторым гражданам выплачивается компенсация за цифровые приставки
14 октября Забайкальский край перейдёт на цифровое вещание. Отдельным категориям граждан министерство труда и социальной защиты населения региона выплачивает компенсации на расходы по приобретению цифровых приставок.
Единовременная выплата полагается: ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам ВОВ; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; многодетным семьям, а также семьям, с ребёнком-инвалидом. Сумма единовременной выплаты составляет не более 1000 рублей на купленное оборудование для цифрового ТВ в срок с 1 января по 15 декабря 2019 года.
Пакет документов на выплату компенсации нужно предоставить до 20 декабря этого года (включительно) в отдел социальной защиты населения по месту жительства или участковому специалисту по социальной работе. В пакет документов входит: письменное заявление; документ, удостоверяющий личность; чек на покупку устройства; согласие на обработку персональных данных; документ о составе семьи.
Кроме того, компенсация полагается жителям, проживающим вне зоны охвата эфирного цифрового вещания. В этом случае единовременная выплата составляет 2500 рублей за подключение к услугам оператора спутникового телевещания. Срок подачи документов до 10 декабря 2019 года (включительно) в отдел социальной защиты населения по месту жительства или участковому специалисту по социальной работе. В этом случае пакет документов состоит из: письменного заявления; документа, удостоверяющего личность; чека на покупку устройства; согласия на обработку персональных данных; регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Об этом сообщает пресс-служба минтерразвития Забайкалья.
14 октября в Забайкалье отключат аналоговое телевещание
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