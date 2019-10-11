Команда получила право выступить на первенстве России в Пензе
Команды юниоров и юношей Забайкальского края по спортивной гимнастике стали победителями первенства Дальневосточного Федерального округа и получили право выступить на первенстве России в Пензе.
В составе юниоров выступали Герман Мантюков, Михаил Скляревский и Алексей Тухбатулин. За команду юношей – Владимир Петин, Георгий Аникин и Матвей Стафеев.
- Впервые нам удалось обойти команду Амурской области. Мы очень рады, что одержали победу, – отметил тренер спортсменов Юрий Шевчук.
В соревнованиях забайкальские юниорки стали вторыми. Команда девушек заняла четвёртое место. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Гимнасты Забайкалья победили на первенстве Дальнего Востока
Общество, Фото:
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