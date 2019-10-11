Гимнасты Забайкалья победили на первенстве Дальнего Востока

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Команда получила право выступить на первенстве России в Пензе



Команды юниоров и юношей Забайкальского края по спортивной гимнастике стали победителями первенства Дальневосточного Федерального округа и получили право выступить на первенстве России в Пензе.



В составе юниоров выступали Герман Мантюков, Михаил Скляревский и Алексей Тухбатулин. За команду юношей – Владимир Петин, Георгий Аникин и Матвей Стафеев.



- Впервые нам удалось обойти команду Амурской области. Мы очень рады, что одержали победу, – отметил тренер спортсменов Юрий Шевчук.



В соревнованиях забайкальские юниорки стали вторыми. Команда девушек заняла четвёртое место. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

