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Гимнасты Забайкалья победили на первенстве Дальнего Востока

Гимнасты Забайкалья победили на первенстве Дальнего Востока
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Команда получила право выступить на первенстве России в Пензе

Команды юниоров и юношей Забайкальского края по спортивной гимнастике стали победителями первенства Дальневосточного Федерального округа и получили право выступить на первенстве России в Пензе.

В составе юниоров выступали Герман Мантюков, Михаил Скляревский и Алексей Тухбатулин. За команду юношей – Владимир Петин, Георгий Аникин и Матвей Стафеев.

- Впервые нам удалось обойти команду Амурской области. Мы очень рады, что одержали победу, – отметил тренер спортсменов Юрий Шевчук.

В соревнованиях забайкальские юниорки стали вторыми. Команда девушек заняла четвёртое место. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
спортивная гимнастика спорт Забайкальский край первенство ДФО
 
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