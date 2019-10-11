Также для состоится мастер-класс для юных самбистов
В Иркутске во дворце спорта «Труд» 12 и 13 октября пройдут первенство и чемпионат Иркутской области по самбо. В соревнованиях будут участвовать юноши и девушки 16–17 лет, юниоры и юниорки 18–19 лет, а также мужчины и женщины.
Сильнейших самбистов определят в десяти весовых категориях у юношей, девушек, юниоров и юниорок, в девяти – у женщин и мужчин и ещё в девяти – у мужчин в боевом самбо. Начало предварительных поединков – в 10:00 часов в субботу и воскресенье, субботние финалы начнутся в 17:00 часов.
Кроме того, 14 октября во дворце спорта «Труд» пройдёт бесплатный мастер-класс мастера спорта по самбо Андрея Власова – представителя фонда развития регионов России «+7». Андрей – выпускник легендарной школы «Самбо-70», призёр первенства Европы 2009 года, двукратный призёр первенств России, неоднократный победитель и призёр первенств Москвы.
В мастер-классе могут участвовать все желающие от 11 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутской области пройдут первенство и чемпионат по самбо
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