Культурным наследием России станет 51 объект в Иркутской области

Всего в регионе насчитывается более 5000 памятников истории и культуры



В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в этом году планируется включить 51 объект Иркутской области.



- В Иркутской области большое количество зданий и сооружений, которые представляют историческую и культурную ценность. 5228 объектов (не включая объектов археологии) являются памятниками истории и культуры, из них более четырёх с половиной тысяч (4635) являются выявленными объектами культурного наследия. Их историческую и культурную ценность изучают аттестованные государственные эксперты. Именно они дают заключение о ценности объекта и рекомендуют его включение или невключение в реестр памятников, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко.



Поводом для исключения из перечня выявленных объектов культурного наследия может стать утрата объектом историко-культурной ценности, либо наоборот, присвоение объекту категории памятника муниципального, регионального или федерального значения. Так, за пять лет, с 2014 года, из перечня выявленных объектов было исключено 134 объекта, почти половина из них – по причине включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.



В 2018 году в перечень выявленных объектов культурного наследия в Иркутской области были включены 27 объектов – это памятник В. И. Ленину, танк Т-34 «Иркутский комсомолец» и 25 объектов, расположенных на улице Грязнова и Богдана Хмельницкого. Из них 19 объектов уже исключены из перечня выявленных объектов, так как им придали статус памятников истории и культуры регионального значения.



По информации областной службы по охране объектов культурного наследия, включение зданий и сооружений в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации означает их защиту в рамках российского законодательства. Такие объекты запрещено сносить, перемещать на другое место и изменять их габариты. Также с особой осторожностью можно проводить строительные или иные работы в зданиях или на земельных участках, соседствующих с объектом культурного наследия, Работы обязательно должны быть согласованы со службой по охране объектов культурного наследия региона.

