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В Улан-Удэ участники чемпионата мира танцуют ёхор в свободное от боёв время

В Улан-Удэ участники чемпионата мира танцуют ёхор в свободное от боёв время
Общество, 
Иностранцы приобщаются к бурятской культуре. ВИДЕО

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором спортсменки и участники чемпионата мира по женскому боксу поют песни на бурятском языке и танцуют ёхор. Дело в том, что для гостей соревнований в Улан-Удэ работает «Дом Дружбы».

Каждый день после завершения боев, желающие приходят в «Дом дружбы» и развлекаются – танцуют и веселятся, устраивают конкурсы. Таким образом иностранцы приобщаются к бурятской культуре.

В видео можно увидеть, как спортсмены от всей души исполняют бурятскую песню и кричат «Урагшаа», затем танцуют ёхор, почти вытанцовывая все необходимые движения. Также иностранцы сыграли в интересную игру, в которой нужно было ударом в воздух потушить свечку. Один мужчина не вытерпел напряжения и ударил по основанию свечи.




Пользователям Сети очень понравилось видео: «Здорово, гостям не скучно», «Наверное, наши так выводят из строя наших соперниц», «Ваще круто. Им на всю жизнь запомнится Республика Бурятия».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети появился видеоролик, на котором иностранные участницы чемпионата говорят на бурятском языке. Представительницы Ирландии, Польши, Чехии, Эквадора, Тринидада и Тобаго и других стран произносят на бурятском языке популярные фразы и слова: «Амар мэндэ» (Здравствуйте), «Болиштаа» (Перестань), «Баярлаа» (Спасибо), «Ерэ наашаа» (Иди ко мне) и т.д. 

Тем временем, в четверг на чемпионате мира в Улан-Удэ завершились четвертьфиналы. Шесть представительниц сборной России сумели преодолеть эту стадию и гарантировали себе как минимум бронзовые медали. В том числе в полуфинал пробилась представительница Бурятии Людмила Воронцова (до 57 кг).

Также в полуфинал вышли Лилия Аетбаева (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг).

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