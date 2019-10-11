В Улан-Удэ участники чемпионата мира танцуют ёхор в свободное от боёв время













Пользователям Сети очень понравилось видео: «Здорово, гостям не скучно», «Наверное, наши так выводят из строя наших соперниц», «Ваще круто. Им на всю жизнь запомнится Республика Бурятия».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети появился видеоролик, на котором



Тем временем, в четверг на чемпионате мира в Улан-Удэ завершились четвертьфиналы. Шесть представительниц сборной России сумели преодолеть эту стадию и



Также в полуфинал вышли Лилия Аетбаева (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг).



Пользователям Сети очень понравилось видео: «Здорово, гостям не скучно», «Наверное, наши так выводят из строя наших соперниц», «Ваще круто. Им на всю жизнь запомнится Республика Бурятия».Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети появился видеоролик, на котором иностранные участницы чемпионата говорят на бурятском языке . Представительницы Ирландии, Польши, Чехии, Эквадора, Тринидада и Тобаго и других стран произносят на бурятском языке популярные фразы и слова: «Амар мэндэ» (Здравствуйте), «Болиштаа» (Перестань), «Баярлаа» (Спасибо), «Ерэ наашаа» (Иди ко мне) и т.д.Тем временем, в четверг на чемпионате мира в Улан-Удэ завершились четвертьфиналы. Шесть представительниц сборной России сумели преодолеть эту стадию и гарантировали себе как минимум бронзовые медали . В том числе в полуфинал пробилась представительница Бурятии Людмила Воронцова (до 57 кг).Также в полуфинал вышли Лилия Аетбаева (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг).

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором спортсменки и участники чемпионата мира по женскому боксу поют песни на бурятском языке и танцуют ёхор. Дело в том, что для гостей соревнований в Улан-Удэ работает «Дом Дружбы».Каждый день после завершения боев, желающие приходят в «Дом дружбы» и развлекаются – танцуют и веселятся, устраивают конкурсы. Таким образом иностранцы приобщаются к бурятской культуре.В видео можно увидеть, как спортсмены от всей души исполняют бурятскую песню и кричат «Урагшаа», затем танцуют ёхор, почти вытанцовывая все необходимые движения. Также иностранцы сыграли в интересную игру, в которой нужно было ударом в воздух потушить свечку. Один мужчина не вытерпел напряжения и ударил по основанию свечи.