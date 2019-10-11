Завтра, 12 октября, пройдут финальные заезды
В Чите на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев стартовал IV этап первенства Восточной Сибири по картингу. Сегодня, 11 октября, с 15:00 до 19:30 там прошли тренировочные заезды.
12 октября с 11:30 до 13:30 продолжатся тренировочные и начнутся контрольные заезды. После получасового перерыва в 14:00 состоится открытие соревнований. С 14:20 до 18:00 зрители могут увидеть финальные заезды. Подведение итогов, церемония награждения и торжественное закрытие соревнований пройдут с 18:20. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
В Чите начался этап первенства Восточной Сибири по картингу
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