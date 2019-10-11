Бурятский оперный театр готовит необычную балетную премьеру

Балетная труппа представит спектакль «Сон в летнюю ночь»



15 и 16 ноября в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера нового балетного спектакля «Сон в летнюю ночь». Балет создаётся по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», сообщает пресс-служба театра оперы и балета.



Создатели спектакля обещают, что шекспировская фабула будет полностью сохранена, но центром спектакля будет вневременной мир между черно-белой реальностью и цветным пространством снов. Он будет создаваться посредством художественного оформления сцены и других необычных решений. Так, например, в спектакле соединится несколько театральных жанров: кроме современной хореографии, практически без пуант, зритель услышит оперное пение и зачитываемый текст Шекспира.



Хореографом-постановщиком балета выступит Анастасия Кадрулева, лауреат международных и российских конкурсов артистов балета и хореографов, автор балетов и перформансов, хореограф драматических и оперных спектаклей и преподаватель академии русского балета имени Вагановой. В 2015 году совместно с проектом Baby Lab Анастасия Кадрулева поставила хореографию детскую версию балета «Лебединое озеро», которая была включена в программу фестиваля «Золотая Маска».



Уже известно, что к премьере готовятся несколько составов исполнителей. Среди солистов, задействованных в спектакле, такие имена как народные артисты Бурятии Булыт Раднаев, Баир Жамбалов, заслуженные артисты Бурятии Елена Хишиктушева, Евгения Цыренова, Маргарита Эрдыниева, Виктор Дампилов, солисты и артисты Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова, Вячеслав Намжилон, Артемий Плюснин, Алиса Шикина, Елена Тархаева, Валерий Видманкин, Эрдэм Сандаков, Аюша Аюшеев, Айко Дои и другие.

