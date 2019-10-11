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В Санкт-Петербурге победителю в бурятской борьбе дадут 100 000 рублей

В Санкт-Петербурге победителю в бурятской борьбе дадут 100 000 рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В северной столице дацан «Гунзэчойнэй» разыграет свой юбилейный кубок

2 ноября в Санкт-Петербурге состоится Х юбилейный международный турнир по бурятской национальной борьбе «Кубок дацана Гунзэчойнэй».

В рамках соревнований пройдут поединки в весовых категориях: 63, 75 и более 75 кг. Кроме этого, борцы вне зависимости от весовой категории встретятся в абсолютном первенстве. Также будет проведена борьба «стенка на стенку», когда с противоположных сторон борются по трое борцов-соперников. В состязаниях будут участвовать начинающие борцы – дети от 7 лет и старше.

Взвешивание участников состоится 2 ноября с 9 до 10 часов на Зимнем стадионе. Предварительные отборочные поединки начнут проводиться с 10 часов утра, а торжественное открытие состоится в 13:00. После открытия стартуют основные поединки тех, кто прошёл основной отбор. На мероприятии будут выступать артисты с песнями и танцами.

Победителям будут вручены денежные призы. За первое место – 30 тысяч рублей, за второе место – 20 тысяч рублей, за третье место – 10 тысяч рублей. Для детей определены призы в 5 тысяч, 3 тысячи и 1 тысячу рублей за первое, второе и третье место соответственно. Абсолютный чемпион в качестве награды получит 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи России.
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