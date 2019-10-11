В Улан-Удэ проведут большой буддийский молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения от всего плохого



В Дуйнхор дугане «Улан-Удэнского дацана» на Верхней-Берёзовке в Улан-Удэ состоится большой хурал Жинсриг – огненное подношение божеству Ямантаке. Обряд проведут 13 октября, молебен начнётся в 13:00.



Как сообщает пресс-служба Сангхи России, большой обряд Жинсриг – подношение Божеству Идаму Ямантаке через священный огонь будет в этом году в Улан-Удэ завершающим. Обряд проводится только в тёплое время года.



Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, есть болезни и препятствия. Считается, что Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Кроме этого, рекомендуется посетить обряд тем, кто получал посвящение Ямантаки.



Мирянам можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, далага. При возможности – жареную муку цампу.

