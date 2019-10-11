Иркутск вошёл в десятку перспективных городов России, а Улан-Удэ – нет

В рейтинге оценивался скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни



Иркутск вошёл в десятку городов России, которые помимо Москвы, за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Иркутск занял последнее место, в рейтинг также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль и Кострома. Список составил журнал Forbes Life.



Иркутск оказался в списке, потому что реализовал проект комплексной регенерации исторической среды. Например, архитекторы Марк Меерович и Елена Георгиева восстановили 130-й квартал, или Иркутскую слободу.



- Многие российские города сейчас изучают опыт Иркутска и адаптируют его. Несмотря на то, что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки (например, строительство торгового центра вместо планируемого амфитеатра), проект оказался важным прецедентом, - говорится в издании.



Кроме того, в Иркутске ежегодно проходит проект «Зимний университет» — междисциплинарная проектно-образовательная программа, в основе которой лежит 30-летний опыт проведения Les Ateliers (Международные градостроительные мастерские города Сержи-Понтуаз, Франция). В рамках университета молодые профессионалы и эксперты ищут подходы к решению самых сложных проблем градостроительной политики.

