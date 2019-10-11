В рейтинге оценивался скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни
Иркутск вошёл в десятку городов России, которые помимо Москвы, за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Иркутск занял последнее место, в рейтинг также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль и Кострома. Список составил журнал Forbes Life.
Иркутск оказался в списке, потому что реализовал проект комплексной регенерации исторической среды. Например, архитекторы Марк Меерович и Елена Георгиева восстановили 130-й квартал, или Иркутскую слободу.
- Многие российские города сейчас изучают опыт Иркутска и адаптируют его. Несмотря на то, что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки (например, строительство торгового центра вместо планируемого амфитеатра), проект оказался важным прецедентом, - говорится в издании.
Кроме того, в Иркутске ежегодно проходит проект «Зимний университет» — междисциплинарная проектно-образовательная программа, в основе которой лежит 30-летний опыт проведения Les Ateliers (Международные градостроительные мастерские города Сержи-Понтуаз, Франция). В рамках университета молодые профессионалы и эксперты ищут подходы к решению самых сложных проблем градостроительной политики.
Иркутск вошёл в десятку перспективных городов России, а Улан-Удэ – нет
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