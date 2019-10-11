 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Октября

10 Октября

Популярное

Иркутск вошёл в десятку перспективных городов России, а Улан-Удэ – нет

Иркутск вошёл в десятку перспективных городов России, а Улан-Удэ – нет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рейтинге оценивался скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни

Иркутск вошёл в десятку городов России, которые помимо Москвы, за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Иркутск занял последнее место, в рейтинг также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль и Кострома. Список составил журнал Forbes Life.

Иркутск оказался в списке, потому что реализовал проект комплексной регенерации исторической среды. Например, архитекторы Марк Меерович и Елена Георгиева восстановили 130-й квартал, или Иркутскую слободу.

- Многие российские города сейчас изучают опыт Иркутска и адаптируют его. Несмотря на то, что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки (например, строительство торгового центра вместо планируемого амфитеатра), проект оказался важным прецедентом, - говорится в издании.

Кроме того, в Иркутске ежегодно проходит проект «Зимний университет» — междисциплинарная проектно-образовательная программа, в основе которой лежит 30-летний опыт проведения Les Ateliers (Международные градостроительные мастерские города Сержи-Понтуаз, Франция). В рамках университета молодые профессионалы и эксперты ищут подходы к решению самых сложных проблем градостроительной политики.
рейтинг благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский «Водоканал» просит повысить тариф на воду
Улан-удэнский «Водоканал» просит повысить тариф на воду
Общество, 11.10.2019
Об этом сообщили в Республиканской службе по тарифам
Представители международной федерации бокса посетили Иволгинский дацан
Представители международной федерации бокса посетили Иволгинский дацан
Общество, 11.10.2019
Особенно их впечатлили произведения искусства из бронзы
Школьники Бурятии познакомились с «Парком дикой природы»
Школьники Бурятии познакомились с «Парком дикой природы»
Общество, 11.10.2019
Ребята побывали в Забайкальском нацпарке
По осенней Баргузинской долине. Часть 1: Суво
По осенней Баргузинской долине. Часть 1: Суво
Общество, 11.10.2019
Сувинский замок, где, согласно поверью, обитают хозяева ветров, Бык-камень и сад камней: «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Получите 7 ноября все услуги государственных служб в одном месте
Получите 7 ноября все услуги государственных служб в одном месте
Общество, 11.10.2019
7 ноября 2019 года состоится информационный форум «Россия - гражданам. Электронные сервисы государственных служб»
Бурятский лучник получил благодарность Путина
Бурятский лучник получил благодарность Путина
Общество, 11.10.2019
Эрдэма Цыдыпова наградили за медали всемирной летней Универсиады
В МВД по Бурятии поздравили 100-тысячного пользователя госуслуг
В МВД по Бурятии поздравили 100-тысячного пользователя госуслуг
Общество, 11.10.2019
Сегодня в МВД по Бурятии состоялось награждение 100-тысячного зарегистрированного пользователя личного кабинета на Едином портале государственных услуг
В Бурятии дети-сироты соревновались в настольном теннисе
В Бурятии дети-сироты соревновались в настольном теннисе
Общество, 11.10.2019
Победители получили спортивные рюкзаки, а участники – футболки и сладкие призы
В Улан-Удэ у Бурдрамы и гостиницы «Бурятия» хотели поставить скульптуры
В Улан-Удэ у Бурдрамы и гостиницы «Бурятия» хотели поставить скульптуры
Общество, 11.10.2019
Скульптор Вячеслав Бухаев рассказал о красивых проектах, которые не смогли воплотиться в жизнь
Осенний месячник чистоты завершается в Улан-Удэ
Осенний месячник чистоты завершается в Улан-Удэ
Общество, 11.10.2019
19 октября пройдёт общегородской субботник
Численность популяции ондатры в Бурятии назвали стабильной
Численность популяции ондатры в Бурятии назвали стабильной
Общество, 11.10.2019
Браконьеры не убивают ондатру из-за отсутствия спросы на шкурки
Читинка создала петицию против отстрела медведей
Читинка создала петицию против отстрела медведей
Общество, 11.10.2019
По её мнению, медведей нужно отлавливать и перевозить в лес
Улан-удэнцев удивили проехавшие по городу бронетранспортёры
Улан-удэнцев удивили проехавшие по городу бронетранспортёры
Общество, 11.10.2019
«Поехали на шиномонтаж переобуваться», - шутят улан-удэнцы
В Бурятии песок мандалы поднесут «хозяевам» реки Джида
В Бурятии песок мандалы поднесут «хозяевам» реки Джида
Общество, 11.10.2019
К празднику Цээжэ-Бургалтайского дацана возвели мандалу Арьябалы и проведут Жинсрэг

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^