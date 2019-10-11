Улан-удэнский «Водоканал» просит повысить тариф на воду

Об этом сообщили в Республиканской службе по тарифам



Республиканская служба по тарифам (РСТ) официально прокомментировала информацию гендиректора улан-удэнского МУП «Водоканал» Жаргала Цыбиков. На странице в Facebook Жаргал Цыбиков разместил сообщение о снижении тарифов на тепловую энергию в Улан-Удэ в два раза.



В свою очередь, в РСТ объяснили, что снижение тарифов на тепло в Улан-Удэ возможно лишь при завершении строительства ТЭЦ-2, закрытия неэффективных котельных в городе, а также значительной компенсации из республиканского и местного бюджетов.



- Действующий тариф на тепло в Улан-Удэ установлен на основании приказа ФАС России после анализа всех его составляющих. Предложение Жаргала Цыбикова исключить из тарифа ПАО «ТГК-14» посёлок Каменск приведет к снижению тарифа в Улан-Удэ на 0,2%, при этом тариф в Каменске увеличится на 30%, что приведёт к социальному взрыву в посёлке и увеличению расходов из республиканского бюджета, - пояснили в Республиканской службе по тарифам.



В качестве выхода РСТ предлагает депутатам горсовета Улан-Удэ (в числе них и Жаргал Цыбиков) «оказать содействие в решении вопроса финансирования завершения строительства ТЭЦ-2 и закрытия неэффективных котельных».



Кроме того, в службе по тарифам напомнили о том, что сами депутаты горсовета одобрили рост тарифов МУП «Водоканал» с 1 июля 2019 года 12%.



Более того, выяснилось, что в настоящее время МУП «Водоканал» подал заявление о дополнительном увеличении тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2020 года дополнительно на 12 % и 15% соответственно.

