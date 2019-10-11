Победителей определят путём интернет-голосования
В декабре в Иволгинском районе Бурятии впервые пройдёт районный конкурс «Человек года». Целью и задачей конкурса станет выявление и поощрение достойных и успешных людей – жителей района.
Конкурс «Человек года» проводится по следующим номинациям:
- «Дебют года»;
- «Герой нашего времени» (за мужество и смелость, неравнодушие и взаимопомощь);
- «Призвание»;
- «Меценат года»;
- «Событие года»;
- «Семейные ценности»;
- «Атлант экономики»;
- «Лидер культуры»;
- «Сохранение и возрождение национально-культурных традиций и обычаев»;
- «Высший пилотаж» (за достижения в спорте);
- «Лучший работник образовательного учреждения»;
- «Лучший работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
Номинироваться будут жители Иволгинского района, для которых 2018-2019 года стали особенными, которые в эти годы сумели добиться успехов. Выдвигать претендентов могут граждане, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые коллективы, должностные лица.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с краткой биографией и достижениями в номинации и фото в электронном варианте в районный организационно-методический центр в селе Иволгинске. Победители в номинациях определяются путём интернет-голосования, которое запустится 18 ноября и продлится до 1 декабря этого года.
Имена победителей огласят в декабре на торжественной церемонии в районном доме культуры села Иволгинска. На церемонию приглашаются все номинанты, подавшие заявки на участие в конкурсе. Победителей конкурса «Человек года – 2019» наградят дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В Иволгинском районе Бурятии выберут «Человека года»
Общество, Фото:
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