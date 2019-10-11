В Иволгинском районе Бурятии выберут «Человека года»

Победителей определят путём интернет-голосования



В декабре в Иволгинском районе Бурятии впервые пройдёт районный конкурс «Человек года». Целью и задачей конкурса станет выявление и поощрение достойных и успешных людей – жителей района.



Конкурс «Человек года» проводится по следующим номинациям:

- «Дебют года»;

- «Герой нашего времени» (за мужество и смелость, неравнодушие и взаимопомощь);

- «Призвание»;

- «Меценат года»;

- «Событие года»;

- «Семейные ценности»;

- «Атлант экономики»;

- «Лидер культуры»;

- «Сохранение и возрождение национально-культурных традиций и обычаев»;

- «Высший пилотаж» (за достижения в спорте);

- «Лучший работник образовательного учреждения»;

- «Лучший работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».



Номинироваться будут жители Иволгинского района, для которых 2018-2019 года стали особенными, которые в эти годы сумели добиться успехов. Выдвигать претендентов могут граждане, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые коллективы, должностные лица.



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с краткой биографией и достижениями в номинации и фото в электронном варианте в районный организационно-методический центр в селе Иволгинске. Победители в номинациях определяются путём интернет-голосования, которое запустится 18 ноября и продлится до 1 декабря этого года.



Имена победителей огласят в декабре на торжественной церемонии в районном доме культуры села Иволгинска. На церемонию приглашаются все номинанты, подавшие заявки на участие в конкурсе. Победителей конкурса «Человек года – 2019» наградят дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

