Юные морин-хуристы из Бурятии стали лауреатами на Алтае

Конкурс проходил в Горно-Алтайске



5 октября в Горно-Алтайске в Республике Алтай прошёл международный конкурс сказителей «Курултай сказителей». Бурятию представлял ансамбль морин-хуристов «Алтан зула» из Сосново-Озёрской детской школы искусств, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.



Конкурс проходил в четырёх номинациях: «Виды горлового пения» (соло), «Горловое пение» (ансамбли), «Сказительское искусство», «Речитативное искусство».



В конкурсе участвовали такие регионы, как Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Республика Тува, Кыргызстан, Бурятия.



Республиканский центр народного творчества и региональная общественная организация алтайского горлового пения и сказительского искусства «Ээлӱ Кай», являясь организаторами мероприятия, решили в текущем году провести конкурсную программу исключительно среди начинающих исполнителей в возрасте 9-15 лет.



- Мальчики пели ульгэр «Алтай Сүмбэр Богдо хүбүүн». Дети получили массу положительных эмоций, мощный заряд к творчеству, обрели новых друзей, познакомились с культурой других народов, - рассказала Арюна Нимаева, руководитель ансамбля морин-хуристов. - Наш мальчики достойно представили свой регион, за что получили диплом лауреата 3 степени, а также стали обладателями спецприза конкурса. Каждому участнику ансамбля вручили памятные сувениры Алтая и денежные поощрения в размере 1250 рублей. На следующий день после конкурса была организована экскурсия по Национальному музею Алтая имени Анохина, по местности Манжерок, и по бирюзовой реке Катунь.



Для участия в международном курултае сказителей были приглашены обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, сказители и исполнители горлового пения, творческие коллективы исполнителей горлового пения.



- После конкурсного прослушивания началась концертная программа фестиваля, где участвовали руководители ансамблей и приглашённые гости с других регионов, - сообщила Арюна Нимаева. - Все меня называли «Аруна», т.к.у алтайцев есть такое имя, также означающее «чистая». Я очень благодарна зрителям, которые одарили меня своими овациями и аплодисментами, алтайцы - очень искренний и гостеприимный народ.



Проект международный курултай сказителей из Республики Алтай занял 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» в финале регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2019 года по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

