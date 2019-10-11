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Представители международной федерации бокса посетили Иволгинский дацан

Представители международной федерации бокса посетили Иволгинский дацан
Общество, 
Особенно их впечатлили произведения искусства из бронзы

Представители международной федерации бокса (AIBA) из разных государств посетили Иволгинский дацан в Бурятии и находящуюся там Галерею искусств народов Азии. Иностранцев вначале поприветствовали хадаками. Затем провёл экскурсию и познакомил почётных гостей с дацаном Эрдэни лама. 



- Они были впечатлены произведениями искусства из бронзы. Гостям понравилась работа «Дугар Зайсан» Чимита багши, преподавателя танкописи нашего дацана. Они согрелись знаменитым бурятским чаем в Галерее искусств народов Азии. В общем, по полной программе зарядились энергией сакрального места, - сообщила «Байкал-Daily» хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова. 

Помимо Иволгинского дацана, с работами мастерской «Эрхим Дархан», книгами о буддизме и регионе, продукцией из республики и т.д. можно ознакомиться в этнопавильоне Бурятии в Сочи. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно здесь побывал вместе с друзьями известный актёр, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков. Он приобрёл целебное масло «Табан аршан», чай «Сагаан дали».





Чемпионат мира по боксу среди женщин продолжается в Улан-Удэ. Накануне состоялись четвертьфиналы, по итогам которых в полуфинал вышли и гарантировали себе медали шесть россиянок. Среди них и представительница Бурятии Людмила Воронцова. 
спорт бокс Иволгинский дацан буддизм
 
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