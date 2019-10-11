Представители международной федерации бокса посетили Иволгинский дацан

Представители международной федерации бокса (AIBA) из разных государств посетили Иволгинский дацан в Бурятии и находящуюся там Галерею искусств народов Азии. Иностранцев вначале поприветствовали хадаками. Затем провёл экскурсию и познакомил почётных гостей с дацаном Эрдэни лама.
- Они были впечатлены произведениями искусства из бронзы. Гостям понравилась работа «Дугар Зайсан» Чимита багши, преподавателя танкописи нашего дацана. Они согрелись знаменитым бурятским чаем в Галерее искусств народов Азии. В общем, по полной программе зарядились энергией сакрального места, - сообщила «Байкал-Daily» хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.
Помимо Иволгинского дацана, с работами мастерской «Эрхим Дархан», книгами о буддизме и регионе, продукцией из республики и т.д. можно ознакомиться в этнопавильоне Бурятии в Сочи. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно здесь побывал вместе с друзьями известный актёр, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков. Он приобрёл целебное масло «Табан аршан», чай «Сагаан дали».
Чемпионат мира по боксу среди женщин продолжается в Улан-Удэ. Накануне состоялись четвертьфиналы, по итогам которых в полуфинал вышли и гарантировали себе медали шесть россиянок. Среди них и представительница Бурятии Людмила Воронцова.