Ребята побывали в Забайкальском нацпарке
7 октября Забайкальский нацпарк посетили учащиеся Максимихинской начальной школы. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжает успешно сотрудничать со школами Баргузинского района Бурятии.
Младшие школьники в сопровождении классных руководителей начали знакомство с Забайкальским национальным парком с экскурсии в визитно-информационного центра «Парк дикой природы».
- После посещения информационного центра ученики и их классные руководители под руководством специалистов отдела экологического просвещения отправились на Бормашовые озёра, где для них была организована экскурсия, в ходе которой ребята узнали о составе и уникальности воды озёр, о том, кто обитает в их водах и селится на их берегах, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
После экскурсии сотрудники заповедника поиграли вместе с ребятами в подвижные игры, которые помогли закрепить полученные знания.
Школьники Бурятии познакомились с «Парком дикой природы»
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