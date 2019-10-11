Школьники Бурятии познакомились с «Парком дикой природы»

Ребята побывали в Забайкальском нацпарке



7 октября Забайкальский нацпарк посетили учащиеся Максимихинской начальной школы. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжает успешно сотрудничать со школами Баргузинского района Бурятии.



Младшие школьники в сопровождении классных руководителей начали знакомство с Забайкальским национальным парком с экскурсии в визитно-информационного центра «Парк дикой природы».



- После посещения информационного центра ученики и их классные руководители под руководством специалистов отдела экологического просвещения отправились на Бормашовые озёра, где для них была организована экскурсия, в ходе которой ребята узнали о составе и уникальности воды озёр, о том, кто обитает в их водах и селится на их берегах, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



После экскурсии сотрудники заповедника поиграли вместе с ребятами в подвижные игры, которые помогли закрепить полученные знания.

