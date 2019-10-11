Эрдэма Цыдыпова наградили за медали всемирной летней Универсиады
Лучник из Бурятии Эрдэм Цыдыпов, завоевавший золото и серебро на всемирной летней Универсиаде-2019, получил благодарность президента России Владимира Путина. Награждение призёров Универсиады состоялось 10 октября в Нижнем Новгороде на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».
Благодарности президента спортсменам вручили заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, помощник президента Игорь Левитин и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Наград были удостоены гимнастки-художницы Екатерина Селезнёва, Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова, стрелки из лука Антон Булаев, Эрдэм Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев, а также гимнаст Кирилл Прокофьев.
В церемонии также приняла участие президент всероссийской федерации – главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
Лучник Антон Булаев из Челябинска завоевал золото Универсиады в блочном луке. Представитель Забайкальского края Бэлигто Цынгуев и спортсмен из Бурятии Эрдэм Цыдыпов взяли золото в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука. Также Эрдэм Цыдыпов завоевал серебро в личном зачёте.
XXX всемирная летняя универсиада 2019 года проходила в Неаполе (Италия). Её участниками стали около шести тысяч спортсменов из 112 стран. Они разыграли 222 комплекта наград в 18 видах спорта.
Россияне выиграли 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых медалей и заняли второе место в общекомандном зачёте.
Бурятский лучник получил благодарность Путина
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