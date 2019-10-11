Осенний месячник чистоты завершается в Улан-Удэ

19 октября пройдёт общегородской субботник



В Улан-Удэ с 16 сентября проходит осенний месячник чистоты. Он завершится 19 октября общегородским субботником.



Проходит ежедневная уборка магистральных автодорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Ликвидируют несанкционированные свалки, ремонтируют контейнеры, ящики для мусора, выгребные ямы, заборы, малые архитектурные формы. Очищают подвалы, чердаки, элеваторные узлы, электро-щитовые, туалеты. Проводится работа по посадке зелёных насаждений.



В день проведения общегородского субботника, 19 октября, мусор на полигон будет приниматься бесплатно, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

