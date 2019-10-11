Численность популяции ондатры в Бурятии назвали стабильной

Браконьеры не убивают ондатру из-за отсутствия спросы на шкурки



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии в начале октября прошёл осенний учёт численности ондатры. Она обитает в Аршанском, Кыренском инспекторских участках. Численность популяции ондатры оказалась стабильной.



- Учёт проводился государственными инспекторами в области охраны окружающей среды в соответствии с правилами наземного учёта и оценки состояния численности ондатры. Определялся количественный состав зверьков на площади обитания, что было достаточно для получения достоверных данных, - сообщили в нацпарке.



На стабильность численности ондатры влияют охранные, биотехнические мероприятия, а также отсутствие спроса на шкурки данного зверька на рынке.



