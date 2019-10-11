Улан-удэнцев удивила проехавшие по городу бронетранспортёры









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 9 Окт 2019 в 10:44 PDT



«К ФСК наверно едут, морально нашим помогать», «Интересно боксёры видели и их тренера видели?», «Новый асфальт на площади поехали проверять?»- подхватили шутки комментаторы. «К ФСК наверно едут, морально нашим помогать», «Интересно боксёры видели и их тренера видели?», «Новый асфальт на площади поехали проверять?»- подхватили шутки комментаторы.



Как выяснил «Байкал-Daily», на видео засняли 75-ю бригаду управления связи, возвратившихся со стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» из Оренбургской области.



Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» явилось завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил России в текущем году. В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.





Улан-удэнцев удивила проехавшая по улицам города военная техника, в том числе бронетранспортёры. Военные ехали торжественно, сидя прямо на броне, а на машине был водружён российский флаг. 10 октября видео появилось в паблике ves_ulan_ude.- Поехали на шиномонтаж переобуваться, - пошутил автор ролика.