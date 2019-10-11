В Бурятии песок мандалы поднесут «хозяевам» реки Джида

К празднику Цээжэ-Бургалтайского дацана возвели мандалу Арьябалы и проведут Жинсрэг
С 4 по 10 октября в Цээжэ-Бургалтайском дацане в Закаменском районе Бурятии ламы Дуйнхор дацана возвели мандалу Бодхисаттвы милосердия и сострадания Арьябалы (Авалокитешвары – санскрит). Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Бурятии Алла Намсараева.
Мандала – это дворец божества и его окружения, построенная из разноцветного песка. Считается, что с того момента, как ламы начали возводить мандалу, одновременно каждый день приглашая Арьябалу посетить свой дворец, и до процесса разбора мандалы – божество спускается с небес и находится здесь. В это время каждый пришедший может получить благословение божества и сделать свои подношения для Бодхисаттвы Арьябале, поясняют представители дацана.
Песок для мандалы Арьябалы получен ламами Дуйнхор дацана в результате дробления и измельчения камней, привезённых с озера Байкал. Измельчение камней до состояния песка сопровождается начитыванием особых мантр, вследствие чего верующие считают: песок приобретает сакральные свойства.
11 октября, в пятницу, в 11 часов состоится ритуал освящения мандалы, пройдут обряды сэржэм и даллага. Верующие могут принести с собой белую пищу, молоко и черный чай для сэржэма.
12 октября, в субботу, в 11 часов ламы проведут ритуал Жинсрэг – подношение Божеству Идаму Ямантаке через священный огонь.
Мирянам можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, даллага.
Перед проведением ритуала ламы готовят 9 видов подношений:
1. Тростниковые палочки. Они представляют собой сущность Дерева Просветления. Подносятся для достижения великолепия, могущества;
2. Топленое масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия; символ порождения могущества;
3. Семена кунжута – для очищения кармы от реакций за неблагие дела, совершенные до сегодняшнего дня; символ очищения от скверны тела, речи и ума;
4. Колосья проса – для удлинения жизни; символ долголетия;
5. Рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг;
6. Овес – для достижения богатства, материального благополучия;
7. Ячмень – для достижения сиддхи ускорения. У обладателя сиддхи ускорения очень быстро осуществляются все дела, замыслы;
8. Горох – для физической силы, здоровья;
9. Пшеница – для устранения разнообразных болезней;
Считается что Жинсрэг является одним из самых сильных ритуалов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Этот ритуал убирает вред со стороны злых духов, приносящих разные болезни, поясняют представители Сангхи.
По окончании ритуала Жинсрэг ламы проведут ритуал разбора мандалы, и часть песка раздадут прихожанам в качестве оберега.
13 октября, в воскресенье, в 8 часов пройдёт ритуал Лусууд – подношения хозяевам воды (нагам), во время которого часть песка мандалы будет поднесена нагам – хозяевам реки Джида. Для ритуала «луса тахиха» надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы, а также печенье и сладости. Хотя бы за день до этого надо не есть чеснок, лук, мясо.
13 октября, в воскресенье, в 10 часов в честь праздника Цээжэ-Бургалтайского дацана начнутся соревнования по стрельбе из национального лука.
В Бурятии песок мандалы поднесут «хозяевам» реки Джида
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