В Бурятии в районном отделе соцзащиты открыли кабинет психологической разгрузки

Его уже начали посещать дети с ограниченными возможностями здоровья



В отделе социальной защиты населения по Селенгинскому району открыли кабинет психологической разгрузки для ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 12 лет.



На первом занятии проведены весёлые занятия, направленные на знакомство и сплочение детей, которые с удовольствием повторяли здесь движения, угадывали пропавшие предметы и отвечали улыбками в тематической игре.



- Данный шаг стал продолжением кружковой работы, организуемой для детей с ограниченными возможностями специалистами соцзащиты на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Теперь маленькие жители района вместе с родителями могут посещать кабинет психологической разгрузки в любое удобное время в будние дни, чтобы с помощью психолога снять эмоциональное напряжение, участвовать в организуемых мероприятиях.

