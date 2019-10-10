Его уже начали посещать дети с ограниченными возможностями здоровья
В отделе социальной защиты населения по Селенгинскому району открыли кабинет психологической разгрузки для ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 12 лет.
На первом занятии проведены весёлые занятия, направленные на знакомство и сплочение детей, которые с удовольствием повторяли здесь движения, угадывали пропавшие предметы и отвечали улыбками в тематической игре.
- Данный шаг стал продолжением кружковой работы, организуемой для детей с ограниченными возможностями специалистами соцзащиты на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Теперь маленькие жители района вместе с родителями могут посещать кабинет психологической разгрузки в любое удобное время в будние дни, чтобы с помощью психолога снять эмоциональное напряжение, участвовать в организуемых мероприятиях.
В Бурятии в районном отделе соцзащиты открыли кабинет психологической разгрузки
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