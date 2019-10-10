В Забайкальском национальном парке всё лето убирали мусор



Пятого июня в Забайкальском национальном парке стартовал пилотный проект «Национальные парки без мусора», нацеленный на системное решение проблемы оставленных бытовых отходов и свалок на территории национальных парков вокруг Байкала.



Проект был инициирован Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» на территории Забайкальского национального парка, где в наиболее загруженных точках национального парка были оборудованы пункты раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки. В основу проекта заложен принцип «Принёс – забери с собой, не оставляй след».



В сентябре завершился первый этап проекта. Подведены промежуточные итоги «мусорной» реформы.



В национальном парке работали пять пилотных пунктов раздельного сбора отходов, обустроенные контейнерами с маркировками «пластик, стекло, металл, прочие отходы»; разработаны различные информационно-просветительские материалы – информационные плакаты, инструкции по раздельному сбору для посетителей, анкеты.



За правильное обращение с отходами посетители национального парка получали поощрительные «зелёные» купоны с возможностью обменять их на бесплатные услуги национального парка.



За летний сезон в проекте приняли участие 37 волонтёров, в том числе студенты-экологи российских вузов, которые работали в составе группы исследователей морфологии ТКО, а также студенты Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.



Вторсырьё безвозмездно вывозил региональный оператор «Байкалэкосервис» по обращению с ТБО в Бурятии - за сезон вывезено 55 кубов вторсырья.

10 тысяч человек были проинформированы о новых правилах обращения с отходами, среди которых посетители и жители посёлка Усть-Баргузин.



- Положительные отзывы о внедряемой системе раздельного сбора отходов чаще всего поступали от иностранных гостей из Европы и Южной Кореи. Они с удовольствием участвовали в опросах, узнавали символику раздельного сбора и сортировали отходы, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Специалисты Восточно-Сибирского университета технологий, Иркутского национального исследовательского технического университета, а также студенты профильных направлений российских вузов проанализировали объёмы накопления отходов и их состав и отобрали образцы мусора для лабораторных исследований. Аналитическая часть исследования продлится до июля 2020 года, главным её результатом станет концепция устойчивого обращения с отходами.



