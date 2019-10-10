В Улан-Удэ проведут большой буддийский обряд, исполняющий желания

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Обряд «Жинсрэг» считается одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий



13 октября в 13:00 ламы Дуйнхор дацана на Верхней Берёзовке проведут молебен «Жинсрэг» - «Огненную пуджу», посвящённый Божеству Идаму Ямантаке.



- Это ритуал огненного очищения: устраняет тайные внутренние и внешние препятствия, восстанавливает нарушенные обеты, умножает материальные блага, улучшает здоровье, очищает от порчи, нечистоты и других негативных воздействий, - сообщается в официальной группе Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сумэ» на Верхней Берёзовке.



На молебен можно принести с собой молочные продукты (творог, сметана, кефир), печенье, конфеты, сладости (мёд, патока, кусковой сахар). Категорически нельзя приносить с собой водку.



Во время обряда первое подношение делается хозяину огня, затем божествам подносят тростниковые палочки – символ могущества и величия, топлёное масло – символ порождения могущества, кунжут – символ очищения от скверны тела, речи и ума, овёс – символ увеличения богатства, рис – символ накопления благих деяний, добродетелей, ячмень – символ увеличения духовной силы, горох – символ увеличения физической силы, пшеницу – символ избавления от болезней, колосья проса – символ долголетия.



Считается, что на место, где проводится Жинсрэг, «спускаются божества, которые готовы исполнить желания верующих».







