Список будет размещён на Стенах памяти
В Иркутской области опубликован электронный вариант списка памяти лиц, пострадавших от политических репрессий, приговорённых к высшей мере наказания. Список будет размещён на Стенах памяти на территории Мемориала жертв массовых политических репрессий в селе Пивовариха.
Ознакомиться со списком для проверки полноты и достоверности сведений заинтересованными лицами и представителями общественности можно на официальном портале деятельности НКО региона (http://irkobl.ru/sites/nko/stena/index.php). Для внесения дополнений и изменений списков необходимо обращаться по телефону: 8 (3952) 48-70-51 к Ирине Терновой, руководителю клуба жертв массовых политических репрессий «Встреча».
Благоустройство территории достопримечательного места Иркутской области «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 гг.» запланировано в рамках реализации концепции регионального правительства. Об этом сообщает управление губернатора и правительства области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Опубликован список Мемориала жертв репрессий в Иркутской области
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