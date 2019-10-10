Один из членов команды стал кандидатом в мастера спорта
В Суздале с 30 сентября по 5 октября лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы России состязались за звания чемпионов в своей профессии. Они демонстрировали качество подготовки служебных собак по трём дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств» и «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». В соревнованиях приняли участие более 250 сотрудников со своими питомцами, в составе 64 команд из различных регионов России.
В общекомандном зачёте третье место в группе территориальных органов с численностью до 3000 сотрудников заняла команда УФСИН по Бурятии.
Служебным собакам приходилось преодолевать полосы препятствий, обыскивать вещи и автомобиле, задерживать условных нарушителей, показывать своё мастерство в поиске и обнаружении взрывчатки и наркотиов.
В личном первенстве старший инструктор кинологической группы отдела по конвоированию Василий Лемнёв занял третье место.
Также в ходе соревнований он занял второе место в упражнении «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ в отдельно стоящем транспорте» и третье место в упражнении «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете». По итогам соревнований Василию Лемневу присвоено звание кандидата в мастера спорта.
По возвращению на родину бронзовых призёров чемпионата в торжественной обстановке поздравили с победой и пожелали им дальнейших успехов и достижений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Кинологи Бурятии взяли бронзу на чемпионате УФСИН России
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