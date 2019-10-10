Кристина Ткачёва покинула чемпионат мира, Людмила Воронцова обеспечила бронзу

Сегодня на ринг чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ вышли две спортсменки из Бурятии
В Улан-Удэ завершилась дневная сессия чемпионата мира по боксу среди женщин, сообщает минспорта Бурятии. Спортсменки выясняли, кто из них достоин пройти в полуфинальную стадию турнира
Кристина Ткачёва из Бурятии (весовая категория свыше 81 кг) считалась одним из фаворитов. На прошлогоднем чемпионате мира Кристина взяла бронзу, также в её активе серебро чемпионата Европы-2018 и золотые медали чемпионатов России 2018 и 2019 года.
Сегодня Кристина вышла на первый поединок, так как после жеребьёвки она сразу попала в четвертьфинал из-за малого количества участниц в своей весовой категории.
Кристина Ткачёва боксировала со спортсменкой из США Даниель Перкинс.
- Если первый раунд боя ознаменовался обоюдной разведкой, и боксёры не предпринимали активных действий, то последующие раунды прошли под диктовку американки. Перкинс уже в начале второго раунда отправила соперницу в нокдаун – судья даже открыл счёт, пока Ткачёва приходила в себя. Во время боя россиянка использовала только одну тактику: бросалась во фронтальную атаку, рассчитывая мощным ударом срубить противницу. Перкинс же наоборот хорошо двигалась по рингу, ожидала момента и выцеливала акцентированный удар. В итоге ещё до конца боя Ткачёва явно устала, а после очередного обмена ударами была близка к падению на ринг, - описали произошедшее в минспорта Бурятии.
По итогам боя судьи безоговорочно отдали победу Перкинс со счётом 5:0.
После поединка личный тренер спортсменки Бадма Бадмаев пояснил, что Ткачёва с весны не выходила на ринг и просто-напросто «застоялась».
- Отсюда и результат, - сказал тренер. – В прошлом году американка, также как и Кристина, была призёром чемпионата мира в Индии. Это две равные спортсменки, но сегодня выиграла американка.
Во время дневной сессии две россиянки – представительница Бурятии Людмила Воронцова (57 кг), а также Екатерина Дынник (64 кг) – прошли в полуфинальную стадии турнира, тем самым обеспечив себе бронзовые медали турнира.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня во время дневной сессии чемпионат мира покинула россиянка Лилия Аетбаева.
Бои в рамках ЧМ проходят с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои проводят в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
В универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей, размещено два ринга, бои на которых идут параллельно.
Кристина Ткачёва покинула чемпионат мира, Людмила Воронцова обеспечила бронзу
Общество, Фото:
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