В Бурятии устроили сельхозярмарку

Она была посвящена международному дню пожилого человека



В рамках мероприятий, посвященных международному Дню пожилого человека, на центральной площади села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии развернулась традиционная районная сельскохозяйственная ярмарка.



В номинации «Ветеранское подворье» активное участие приняли ветераны четырех ТОСов райцентра. Здесь они реализовали продукцию со своего приусадебного участка – заготовки из овощей и ягод, мясомолочные изделия, творческие работы, сделанные своими руками, и многое другое. Все участники отмечены благодарственными письмами главы района и подарками.



Затем в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

