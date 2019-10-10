Она была посвящена международному дню пожилого человека
В рамках мероприятий, посвященных международному Дню пожилого человека, на центральной площади села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии развернулась традиционная районная сельскохозяйственная ярмарка.
В номинации «Ветеранское подворье» активное участие приняли ветераны четырех ТОСов райцентра. Здесь они реализовали продукцию со своего приусадебного участка – заготовки из овощей и ягод, мясомолочные изделия, творческие работы, сделанные своими руками, и многое другое. Все участники отмечены благодарственными письмами главы района и подарками.
Затем в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии устроили сельхозярмарку
Общество, Фото:
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