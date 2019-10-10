В Улан-Удэ показали «Золотые страницы бурятского балета»

Во фрагменте «Па-де-де «Талисман» выступил артист из Южной Кореи, лауреат международных конкурсов, солист корейского национального балета Young-Jae Jung.









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В Улан-Удэ в театре оперы и балета прошёл концерт «Золотые страницы бурятского балета».Всю осенью будет идти серия памятных концертов, приуроченных к 80-летнему юбилею Бурятского оперного театра. Накануне, 9 октября, свой концертно-исторический экскурс представили артисты балетной труппы.- Автором программы выступит известный балетный педагог Лариса Протасова, которая за 40 лет педагогической деятельности выпустила целую пледу блестящих балерин в бурятском хореографическом колледже и в институте балета ВСГАКИ. В прошлом ведущая солистка балета Бурятии Лариса Иннокентьевна в 2018 году выпустила монографию «Балетный театр Бурятии», - сообщили в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.Соавтором концерта и ведущим стал музыковед Давид Дондупов. Он рассказал зрителям о 60-летнем юбилее Второй декады Бурятского искусства и литературы в Москве осенью 1959 года. Именно к этому событию была подготовлена премьера национального балета «Красавица Ангара» Книппера-Ямпилова.Лучшие фрагменты репертуарных балетов того времени на концерте были дополнены уникальными видеосвидетельствами и краткими комментариями ведущих.В качестве хореографа-постановщика вечера балета выступил заслуженный артист России Баярто Дамбаев.