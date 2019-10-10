В копилке спортсменки «золото» и «серебро» соревнований
С 4 по 6 октября во Владивостоке прошёл кубок России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в дисциплинах «Кросс-выбор», «Кросс-лонг – общий старт» и «кросс-эстафета – 2 человека».
Спортсменка регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края Анастасия Сергеева успешно выступила на соревнованиях. Она завоевала серебряную медаль в дисциплине «Кросс-лонг – общий старт». Кроме того, Анастасия одержала уверенную победу в дисциплине «Кросс-выбор». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
Забайкальская ориентировщица завоевала 2 медали на Кубке России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победу одержала Любовь Алексеева
Также она получила 2 путёвки на первенство России
Его уже начали посещать дети с ограниченными возможностями здоровья
Завершился первый этап пилотного проекта «Национальные парки без мусора»
У него на участке обнаружен мусор
Обряд «Жинсрэг» считается одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий
Все участники коллектива уже имели песенный опыт
Жителям Бурятии напоминают о безопасном печном отоплении
Это является нарушением закона
Вход свободный
Температура опустится на несколько градусов
Малышей недавно отлучили от родителей
Один из членов команды стал кандидатом в мастера спорта
Сегодня на ринг чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ вышли две спортсменки из Бурятии
Самые разные точки зрения по проблеме были высказаны на заседании круглого стола по сохранению и развитию бурятского языка