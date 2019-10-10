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Забайкальская ориентировщица завоевала 2 медали на Кубке России

Забайкальская ориентировщица завоевала 2 медали на Кубке России
Общество,  Фото:федерация спортивного ориентирования Забайкальского края
В копилке спортсменки «золото» и «серебро» соревнований

С 4 по 6 октября во Владивостоке прошёл кубок России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в дисциплинах «Кросс-выбор», «Кросс-лонг – общий старт» и «кросс-эстафета – 2 человека».

Спортсменка регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края Анастасия Сергеева успешно выступила на соревнованиях. Она завоевала серебряную медаль в дисциплине «Кросс-лонг – общий старт». Кроме того, Анастасия одержала уверенную победу в дисциплине «Кросс-выбор». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
спортивное ориентирование спорт Забайкальский край кубок
 
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