В Улан-Удэ презентуют книги о буддизме

Презентация состоится 15 октября



В Национальной библиотеке Бурятии 15 октября в 18 часов состоится презентация сборника трудов Дже Цонкапы «Мурын гол тим гурбан» (Три основы пути) и Нулчуй Токмед Санбо «Бодисадын гушан долоон ябадал» (Тридцать семь практик Бодхисаттв) на бурятском, русском и тибетском языках. Также будет презентована книга «Точки соприкосновения с буддизмом в обыденной жизни. Союз жизни и дармы», выпущенная преподавателями Буддийского университета.



- В сборнике трудов Дже Цонкапы и Нулчуй Токмед Санбо публикуемые тексты предназначены для широкого круга читателей, интересующихся буддийским учением. В книге приведены на оригинальном тибетском языке с переводами на бурятский и русский языки сочинения: «Три Главных Пути» (Дже Цонкапа 1357-1419) и «Тридцать семь практик Бодхисаттв» (Нулчуй Тогмед Санбо 1295-1369). Книга издана к проведению Дуйнхор Ван — Посвящению Калачакры, которое было даровано Досточтимым Жадо Ринбоче в Бурятии, - сообщили в библиотеке.



Книга «Точки соприкосновения с буддизмом в обыденной жизни. Союз жизни и дармы» выпущена преподавателями Буддийского университета для широкого круга читателей. С момента своего распространения в качестве духовной традиции буддизм проник во все сферы жизнедеятельности народов, традиционно исповедующих данную религию. Жизнь азиатского кочевника — с рождения и до самой смерти — была неразрывно связана с буддийскими монастырями и служителями. В книге объясняется смысл основных буддийских праздников и проводимых обрядов.



В мероприятии примут участие авторы, рецензенты, редакторы книг, преподаватели Буддийского университета, государственные и общественные деятели и многие другие.

