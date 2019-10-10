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В Улан-Удэ прекращают работу лифты на переходе на Центральном рынке

В Улан-Удэ прекращают работу лифты на переходе на Центральном рынке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с сезонным похолоданием

В связи с наступлением минусовых температур с 15 октября 2019 года прекращается работа подъёмных платформ пешеходного перехода по улице Балтахинова в Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике города.

Платформы расположены на остановке «Центральный рынок».

В прошлом году отключение состоялось также 15 октября.
лифт
 
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