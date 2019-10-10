Улан-удэнцев ожидает фестиваль казачьей песни

Праздник будет посвящён Покрову Пресвятой Богородицы



19 октября с 14:00 на улице Соборная жители и гости города Улан-Удэ смогут принять участие в народном празднике, посвящённом Покрову Пресвятой Богородицы «Казачьи Покрова».



События, положившие начало празднованию дня Покрова, произошли в Константинополе, но сам праздник отмечается только Русской православной церковью и считается первопрестольным. Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых значимых праздников для русского казачества, в рамках которого пройдёт фестиваль казачьей песенной культуры «Казачьи Покрова».



Своими выступлениями всех присутствующих порадуют лучшие коллективы культурно-досуговых учреждений города. Гости мероприятия смогут окунуться в историю праздника; увидеть красивые старинные обряды и услышать самобытные, многоголосные, повествующие о делах предков своих, народные казачьи песни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации города Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

