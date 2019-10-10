 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Октября

09 Октября

Популярное

Улан-удэнцев ожидает фестиваль казачьей песни

Улан-удэнцев ожидает фестиваль казачьей песни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник будет посвящён Покрову Пресвятой Богородицы

19 октября с 14:00 на улице Соборная жители и гости города Улан-Удэ смогут принять участие в народном празднике, посвящённом Покрову Пресвятой Богородицы «Казачьи Покрова».

События, положившие начало празднованию дня Покрова, произошли в Константинополе, но сам праздник отмечается только Русской православной церковью и считается первопрестольным. Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых значимых праздников для русского казачества, в рамках которого пройдёт фестиваль казачьей песенной культуры «Казачьи Покрова».

Своими выступлениями всех присутствующих порадуют лучшие коллективы культурно-досуговых учреждений города. Гости мероприятия смогут окунуться в историю праздника; увидеть красивые старинные обряды и услышать самобытные, многоголосные, повествующие о делах предков своих, народные казачьи песни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации города Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль казаки песня Улан-Удэ православие религия культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске выбрали самую красивую невесту
В Иркутске выбрали самую красивую невесту
Общество, 10.10.2019
Победу одержала Любовь Алексеева
Команда из Бурятии выиграла первенство Дальнего Востока по дзюдо
Команда из Бурятии выиграла первенство Дальнего Востока по дзюдо
Общество, 10.10.2019
Также она получила 2 путёвки на первенство России
В Бурятии в районном отделе соцзащиты открыли кабинет психологической разгрузки
В Бурятии в районном отделе соцзащиты открыли кабинет психологической разгрузки
Общество, 10.10.2019
Его уже начали посещать дети с ограниченными возможностями здоровья
В Забайкальском национальном парке всё лето убирали мусор
В Забайкальском национальном парке всё лето убирали мусор
Общество, 10.10.2019
Завершился первый этап пилотного проекта «Национальные парки без мусора»
В Улан-Удэ проведут большой буддийский обряд, исполняющий желания
В Улан-Удэ проведут большой буддийский обряд, исполняющий желания
Общество, 10.10.2019
Обряд «Жинсрэг» считается одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий
В улан-удэнской колонии появился ансамбль «Южане»
В улан-удэнской колонии появился ансамбль «Южане»
Общество, 10.10.2019
Все участники коллектива уже имели песенный опыт
В Бурятии проходит акция «Отопление»
В Бурятии проходит акция «Отопление»
Общество, 10.10.2019
Жителям Бурятии напоминают о безопасном печном отоплении
В Бурятии сильно похолодает
В Бурятии сильно похолодает
Общество, 10.10.2019
Температура опустится на несколько градусов
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились крольчата
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились крольчата
Общество, 10.10.2019
Малышей недавно отлучили от родителей
Кинологи Бурятии взяли бронзу на чемпионате УФСИН России
Кинологи Бурятии взяли бронзу на чемпионате УФСИН России
Общество, 10.10.2019
Один из членов команды стал кандидатом в мастера спорта
Кристина Ткачёва покинула чемпионат мира, Людмила Воронцова обеспечила бронзу
Кристина Ткачёва покинула чемпионат мира, Людмила Воронцова обеспечила бронзу
Общество, 10.10.2019
Сегодня на ринг чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ вышли две спортсменки из Бурятии
В Бурятии прошло горячее обсуждение о сохранении бурятского языка
В Бурятии прошло горячее обсуждение о сохранении бурятского языка
Общество, 10.10.2019
Самые разные точки зрения по проблеме были высказаны на заседании круглого стола по сохранению и развитию бурятского языка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^