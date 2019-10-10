Команда из Бурятии выиграла первенство Дальнего Востока по дзюдо

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

Также она получила 2 путёвки на первенство России



С 4 по 5 октября на Камчатке прошло первенство Дальневосточного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На первенство в город Елизово прибыло свыше 150 дзюдоистов из десяти регионов Дальнего Востока: Республики Бурятия; Республики Саха (Якутия); Чукотского автономного округа; Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.



Воспитанники школы «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества Улан-Удэ заняли первое общекомандное место. В личном зачёте первое место завоевал Рустам Ринчинов (55 кг), 5 место – Рашид Омаров (60 кг).



Также на соревновании были разыграны путёвки на первенство России, которое состоится в городе Дмитрове с 27 ноября по 1 декабря. Школа «Кодокан» получила 2 путёвки, сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.

