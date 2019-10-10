Также она получила 2 путёвки на первенство России
С 4 по 5 октября на Камчатке прошло первенство Дальневосточного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На первенство в город Елизово прибыло свыше 150 дзюдоистов из десяти регионов Дальнего Востока: Республики Бурятия; Республики Саха (Якутия); Чукотского автономного округа; Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.
Воспитанники школы «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества Улан-Удэ заняли первое общекомандное место. В личном зачёте первое место завоевал Рустам Ринчинов (55 кг), 5 место – Рашид Омаров (60 кг).
Также на соревновании были разыграны путёвки на первенство России, которое состоится в городе Дмитрове с 27 ноября по 1 декабря. Школа «Кодокан» получила 2 путёвки, сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
Команда из Бурятии выиграла первенство Дальнего Востока по дзюдо
Общество, Фото:
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