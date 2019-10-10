Полицейские навестили пожилых сотрудников МВД Бурятии









Полицейские навестили пожилых сотрудников МВД БурятииМероприятие приурочили к декаде пожилого человекаНачальник отдела ОМВД России по Баргузинскому району Бурятии Юрий Прокопец в рамках декады пожилого человека совместно с руководителями общественного совета и совета ветеранов при отделе полиции побывали в семьях сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также посетили вдов сотрудников и ветеранов служб.Ветеран уголовного розыска Александр Иннокентьевич Колмаков тепло встретил гостей, с благодарностью принял поздравления и поделился воспоминаниями.Александр Иннокентьевич прослужил в органах внутренних дел более 30 лет. Начал службу после окончания Хабаровской средне-специальной школы милиции в должности инспектора уголовного розыска Баргузинского РОВД.Служил в Еравнинском, Курумканском ОВД. С 1976 года возглавил отдел по оперативной работе Баргузинского РОВД и 15 лет руководил сложным направлением деятельности ОВД. За время службы был много раз был поощрён правами начальника отдела и министра внутренних дел по Бурятии. Награждён медалями «За безупречную службу» трёх степеней, имеет звание «Ветеран труда».Рады гостям были и Валентина Лукьяновна Панькова, бывший бухгалтер Баргузинского РОВД, отметившая 78-летие, и Тамара Иосифовна Щербакова, мать погибшего сотрудника Александра Щербакова.Руководитель отдела полиции вручил подарки, рассказал о работе, о планах и пожелал ветеранам здоровья и бодрости - как в жизни, так и в совместной профилактической работе, сообщает пресс-служба республиканского МВД.