Полицейские навестили пожилых сотрудников МВД Бурятии

Мероприятие приурочили к декаде пожилого человека
Начальник отдела ОМВД России по Баргузинскому району Бурятии Юрий Прокопец в рамках декады пожилого человека совместно с руководителями общественного совета и совета ветеранов при отделе полиции побывали в семьях сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также посетили вдов сотрудников и ветеранов служб.
Ветеран уголовного розыска Александр Иннокентьевич Колмаков тепло встретил гостей, с благодарностью принял поздравления и поделился воспоминаниями.
Александр Иннокентьевич прослужил в органах внутренних дел более 30 лет. Начал службу после окончания Хабаровской средне-специальной школы милиции в должности инспектора уголовного розыска Баргузинского РОВД.
Служил в Еравнинском, Курумканском ОВД. С 1976 года возглавил отдел по оперативной работе Баргузинского РОВД и 15 лет руководил сложным направлением деятельности ОВД. За время службы был много раз был поощрён правами начальника отдела и министра внутренних дел по Бурятии. Награждён медалями «За безупречную службу» трёх степеней, имеет звание «Ветеран труда».
Рады гостям были и Валентина Лукьяновна Панькова, бывший бухгалтер Баргузинского РОВД, отметившая 78-летие, и Тамара Иосифовна Щербакова, мать погибшего сотрудника Александра Щербакова.