Почта России подвела итоги ежегодного XVII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма»
В этом году юные россияне прислали на конкурс около 70 000 писем. Из Бурятии на конкурс были отправлены более 20 сочинений по разным номинациям, сообщили в пресс-службе республиканского УФПС.
Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма-2019» стали 95 школьников и 7 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма, из 52 регионов России.
В числе победителей названа школьница из Улан-Удэ, ученица школы №59. Она заняла второе место в номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце».
В 2018 года в рамках национальной программы социальных проектов всероссийский почтовый конкурс назван лучшим социальным проектом России. За 17 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,6 млн человек.
Школьница из Бурятии вошла в число победителей конкурса «Лучший урок письма»
Общество, Фото:
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