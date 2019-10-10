Школьница из Бурятии вошла в число победителей конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела итоги ежегодного XVII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма»



В этом году юные россияне прислали на конкурс около 70 000 писем. Из Бурятии на конкурс были отправлены более 20 сочинений по разным номинациям, сообщили в пресс-службе республиканского УФПС.



Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма-2019» стали 95 школьников и 7 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма, из 52 регионов России.



В числе победителей названа школьница из Улан-Удэ, ученица школы №59. Она заняла второе место в номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце».



В 2018 года в рамках национальной программы социальных проектов всероссийский почтовый конкурс назван лучшим социальным проектом России. За 17 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,6 млн человек.

