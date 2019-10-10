В колонии в Забайкалье собрали 23 тонны капусты

В исправительной колонии №1 в городе Нерчинск продолжается уборочная кампания



Урожай в этом неплохой, отмечают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю. Это 120 тонн картофеля, 7 тонн моркови и семь 7 тонн свёклы.



На этом уборочная кампания не закончилась. Полным ходом идет уборка капусты, которой уже собрано около 23 тонн.



С ранней весны и до поздней осени на столах у осужденных присутствуют блюда из свежих овощей. А зимой заготовленная овощная продукция будет также обеспечивать разнообразие пищи в консервированном виде.



- В этом году учреждением было обработано и засеяно более 17 гектаров земли, на 15 из которых выращивался картофель, а на остальных – капуста, морковь и столовая свекла. На оплачиваемые сезонные работы было трудоустроено 15 осуждённых, которые были заняты на обработке засеянных площадей и уборке урожая. Более двух тонн огурцов удалось собрать с шести теплиц, что позволило обеспечить не только собственные потребности, но и предложить экологически чистый продукт всем желающим. Население с удовольствием приобретает у нас овощи, - сообщил врио заместителя начальника-начальника ЦТАО Дмитрий Кривоносов.

