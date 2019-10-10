В Бурятии осудили мужчину, спалившего лес

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Сельчанин развёл костёр в лесу



Житель села Танхой Селенгинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, причинившее крупный ущерб».



В мае 2019 года, в период действия особого противопожарного режима, на территории Убукунского участкового лесничества Гусиноозёрского лесничества мужчина развёл костёр.



- В результате неосторожных действий произошло возгорание сухой травы, уничтожение и повреждение лесных насаждений. Преступными действиями гражданина лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше 7 630 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования им добровольно возмещено 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, условно с испытательным сроком один год. Решение вступило в законную силу.



Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённого оставшейся суммы ущерба.

