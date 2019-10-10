Было собрано 10 мешков мусора
В субботнике на экологической тропе приняли участие около 10 человек. Уборкой занимались сотрудники Аршанского инспекторского участка.
Туристический объект у подножия Саянких гор, ведущий к Пику Любви, на прошлой неделе очищали государственные инспекторы национального парка «Тункинский». Они привели в порядок экологическую тропу и смотровые площадки, отметили в нацпарке.
- Во время субботника была ликвидирована свалка мусора, которая находится в лесу, всего в паре метров от маршрута экологической тропы. Мы убрали свалку полностью. Было собрано 10 мешков мусора, - отметила Суржана Истаева, участковый государственный инспектор.
В Бурятии на экотропе к Пику Любви убрали мусор
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