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В Бурятии на экотропе к Пику Любви убрали мусор

В Бурятии на экотропе к Пику Любви убрали мусор
Общество, 
Было собрано 10 мешков мусора

В субботнике на экологической тропе приняли участие около 10 человек. Уборкой занимались сотрудники Аршанского инспекторского участка.

Туристический объект у подножия Саянких гор, ведущий к Пику Любви, на прошлой неделе очищали государственные инспекторы национального парка «Тункинский». Они привели в порядок экологическую тропу и смотровые площадки, отметили в нацпарке.

- Во время субботника была ликвидирована свалка мусора, которая находится в лесу, всего в паре метров от маршрута экологической тропы. Мы убрали свалку полностью. Было собрано 10 мешков мусора, - отметила Суржана Истаева, участковый государственный инспектор.
мусор Тункинский район
 
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