В Иркутске появилась «зебра» с вмонтированной светодиодной лентой

Общество, Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Лента дублирует сигналы светофора, поскольку часто пешеходы смотрят на землю или в электронные гаджеты



Сегодня в Иркутске появился пешеходный переход с вмонтированной светодиодной лентой. Она дублирует сигналы светофора. Новинка располагается на пересечении улиц Урицкого и Карла-Маркса. Этот перекрёсток имеет три пешеходных перехода. И на каждом теперь светофор дублируется световой полосой на тротуаре.



- Перед установкой мы изучали опыт других городов, где есть подобные переходы. И там удалось существенно снизить аварийность с участием пешеходов, - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника ОГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Антон Куриленко.



Сигналы светофора дублируют на тротуаре неслучайно. Ведь зачастую пешеходы смотрят на землю или в электронные гаджеты. Поэтому теперь разрешительные сигналы будут на уровне глаз. Конструкцию полностью изготовили в Иркутске.



- Этот светофор под ногами будет работать круглый год. Он рассчитан на температуру от -40 до плюс 50. Кроме того, конструкция антивандальная. Поэтому держаться будет долго, - сообщил представитель подрядной организации Евгений Орлов.



Со следующего года светодиодные ленты, которые дублируют сигналы светофора, будут устанавливать и на других перекрёстках Иркутска. В частности, возле образовательных учреждений и очагов аварийности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

