По данным Бурятского гидрометцентра, 10 октября по республике местами небольшой снег
Ветер северо-западный 7-12, порывы до 18 м/с. Температура ночью 2-7, местами по северу 12-17 мороза, днём 0-5 тепла, местами по северу 3-8 мороза.
В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 0-2 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -17
Общество, Фото:
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