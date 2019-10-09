Жителя Бурятии осудили за «химку»

Приговор вступил в законную силу.







Суд признал жителя Бурятии виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».На судебном заседании мужчина пояснил, что 5 апреля он решил съездить в село Вахмистрово для сбора конопли, чтобы изготовить из неё гашишное масло для личного употребления.Переработав смесь, он получил готовое к употреблению наркотическое средство – «химка». Дома он употребил часть наркотического вещества, а оставшуюся часть переложил в пачку из-под сигарет.- 7 апреля был остановлен сотрудниками полиции и приглашён в отдел полиции для разбирательства за курение в общественном месте. В ходе проведения личного досмотра у него была обнаружена и изъята из кармана куртки пачка из-под сигарет с наркотическом средством. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном преступлении, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.Суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ условно с испытательным сроком на аналогичный период, также у него будут удерживать 5% заработка в доход государства.