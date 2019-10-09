Мероприятие прошло на севере республики
Транспортными полицейскими Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в общежитии Бурятского республиканского многопрофильного техникум инновационных технологий проведён круглый стол на тему противодействия экстремизма в молодёжной среде.
- Студентам разъяснены понятия терминологии экстремизма, иных деструктивных движений и проявлений в молодёжной среде, а также ответственность, которая предусмотрена за участие в них, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Кроме того, в период проведения акции, продолжают проводиться лекции, беседы со студентами техникума с целью противодействия экстремистских проявлений среди молодёжи.
В Бурятии транспортные полицейские провели для студентов профилактическую акцию
Общество, Фото:
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