В Бурятии транспортные полицейские провели для студентов профилактическую акцию

Общество, Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Мероприятие прошло на севере республики



Транспортными полицейскими Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в общежитии Бурятского республиканского многопрофильного техникум инновационных технологий проведён круглый стол на тему противодействия экстремизма в молодёжной среде.



- Студентам разъяснены понятия терминологии экстремизма, иных деструктивных движений и проявлений в молодёжной среде, а также ответственность, которая предусмотрена за участие в них, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Кроме того, в период проведения акции, продолжают проводиться лекции, беседы со студентами техникума с целью противодействия экстремистских проявлений среди молодёжи.

